Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auseinandersetzung in Lebensmittelmarkt

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am späten Montagabend gegen 23.15 Uhr an der Kasse eines Lebensmitteldiscounters am Bahnhofplatz gekommen. Nach einem kurzen verbalen Streit soll ein bislang Unbekannter dem deutlich alkoholisierten 46-jährigen Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Danach sei der Täter zusammen mit einem weiteren Mann aus dem Geschäft geflohen. Der 46-Jährige wurde zur Behandlung seiner erlittenen Gesichtsverletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen erlangt werden. Die Ermittlungen hierzu sowie zum Hintergrund des Streits dauern an.

Friedrichshafen

Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Eher leichtere Verletzungen hat sich ein 62-jähriger Motorradfahrer am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B 30 zwischen dem Seewaldkreisel und Lochbrücke zugezogen. Der Zweiradlenker befuhr gegen 16.45 Uhr die Strecke stadtauswärts im zähfließenden Verkehr, als ein nachfolgender 38-jähriger Renault-Fahrer ihm mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit wuchtig auffuhr. Hierdurch wurde die Maschine auf einen davor fahrenden BMW aufgeschoben und der 62-Jährige stürzte. Er wurde zur weiteren Behandlung seiner dadurch erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro.

Oberteuringen-Hefigkofen

Pkw beschädigt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen und sucht Zeugen. Möglicherweise drei Jugendliche sollen am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Kornstraße kurz vor dem Ortsausgang einen Pkw mit einem Stein oder einer Flasche beworfen und dadurch einen Schaden von rund 1.500 Euro verursacht haben. Das Trio sei mit Fahrrädern unterwegs gewesen, einer der Beteiligten habe eine Brille, ein weißes T-Shirt und kurze Hosen getragen. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität der Verursacher geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Kressbronn

Heckenbrand

Zu einer brennenden Hecke wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am späten Sonntagabend gegen 23.30 Uhr in den Schulweg gerufen. Aus bislang nicht geklärtem Grund hatte das Gehölz auf etwa vier Metern Länge Feuer gefangen. Die Flammen wurden von der Feuerwehr schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand, der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt zur Brandursache und schließt eine Brandstiftung zum aktuellen Zeitpunkt nicht aus.

Überlingen

Einbruch in Vereinsheim

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag hat ein unbekannter Täter in ein Vereinsheim in der Rengoldshauser Straße eingebrochen. Der Unbekannte brach gewaltsam ein Fenster auf und durchsuchte die Räumlichkeiten offenbar nach Wertsachen. Letztlich entwendete er nach derzeitigem Stand drei Stangen Zigaretten sowie einen geringen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Einbruchsdiebstahls und bittet mögliche Tatzeugen oder Personen, denen im Sportpark Altbirnau am Wochenende Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Rettungskräfte bedroht

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes musste die Polizei am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr in die Riedheimer Straße ausrücken. Die Rettungskräfte waren zunächst zu einer Frau alarmiert worden, die über gesundheitliche Probleme klagte. Im Verlauf des Einsatzes mischte sich der deutlich alkoholisierte 37-jährige Freund der Patientin ein und bedrohte die Einsatzkräfte, sodass diese sich in den Rettungswagen zurückziehen mussten. Möglicherweise hatte der Mann dabei auch ein Messer bei sich. Noch vor Eintreffen des Streifenwagens verließ der 37-Jährige die Örtlichkeit in Richtung Stadt, konnte aber im Rahmen der Fahndung festgestellt und widerstandslos in Gewahrsam genommen werden. Ein Messer führte er zu diesem Zeitpunkt nicht mit. Nachdem aufgrund des Gesamtzustands des Mannes weitere Störungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde er schließlich in eine Fachklinik eingeliefert. Er gelangt zudem wegen Bedrohung zur Anzeige.

Frickingen

Einbruch in Firmengebäude

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in ein Firmengebäude in der Gewerbestraße eingebrochen. Er verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum und durchsuchte diesen nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand wurde eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag entwendet. Der Polizeiposten Salem führt die Ermittlungen in der Sache und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 07553/82690 zu melden.

