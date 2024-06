Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Gesuchter Straftäter festgenommen

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (17.06.2024) einen 26-jährigen Mann festgenommen, der aufgrund mehrerer Vollstreckungshaftbefehle gesucht wurde. Die Beamten wollten den Mann gegen 22.15 Uhr in einer Bar am Flamingoweg kontrollieren, als er plötzlich die Flucht ergriff. Den Beamten gelang es kurz darauf, den Mann einzuholen und festzuhalten. Bei der Festnahme leistete dieser massiven Widerstand. Dabei wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt, diese konnte ihren Dienst aber fortsetzen. Der 26-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde auf Grund der bestehenden Vollstreckungshaftbefehle unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

