POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Verletzter Radfahrer nach Unfall mit Pkw, Polizei sucht Hinweisgeber

Mühlacker (ots)

Durch einen noch unbekannten Autofahrer verletzt worden ist am Sonntagnachmittag ein Radfahrer in Mühlacker.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein 37-jähriger Radfahrer am Sonntag gegen 13:50 Uhr den Bereich Rappstraße / Im Käppele als er von einem bislang unbekannten Pkw überholt und mit dem Außenspiegel berührt wurde. Durch die Kollision verlor der Radfahrer die Kontrolle und kam zu Fall, wodurch er sich leichtere Verletzungen zuzog, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Auto, bei welchem es sich offenbar um einen Mercedes handelte, fuhr einfach in Richtung Ortskern Mühlacker weiter. Das Polizeirevier in Mühlacker hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier zu melden.

