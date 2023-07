Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Schwer verletzter Motorradfahrer nach Unfall

Neuweiler (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 294 bei Neuweiler.

Ein 49-Jähriger Motorradfahrer befuhr zusammen mit seiner 58-jährigen Sozia am Sonntag gegen 12.40 Uhr die Bundesstraße 294 in Richtung Hofstett. Im Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße 4332 übersah ihn offenbar ein in die Bundesstraße einfahrender 57-jähriger Pkw-Fahrer. Bei der folgenden Kollision wurde die 58-jährige Sozia sowie der Pkw-Fahrer leicht verletzt. Der 49-jährige Kraftradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Lea Ottburg, Pressestelle

