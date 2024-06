POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Diebe brechen Auto auf - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart (ots) - Die Stuttgarter Polizei zieht eine positive Bilanz zum Einsatz am heutigen Sonntag (16.06.2024) anlässlich des ersten Spiels in der Stuttgart Arena. Mehrere Tausend Fans beider Mannschaften sammelten sich bereits am Vormittag in der Stuttgarter Innenstadt und feierten friedlich und ausgelassen. ...

mehr