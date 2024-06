Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Autoaufbrecher auf frischer Tat ertappt - 16-Jährigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am späten Sonntagabend (16.06.2024) einen 16 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, an der Augustenstraße ein Auto geöffnet und daraus einen Geldbeutel gestohlen zu haben. Der 27 Jahre alte Besitzer des Fahrzeugs und sein ebenfalls 27 Jahre alter Begleiter gingen gegen 23.05 Uhr zum Auto. Sie sahen, wie der Tatverdächtige sich ins Fahrzeug beugte und es durchsuchte. Als sie ihn festhielten, wehrte sich der 16-Jährige. Es gelang dem Tatverdächtigen kurz darauf zu flüchten. Auf Höhe der Silberburgstraße stürzte er und verletzte sich. Daraufhin hielten die beiden 27-Jährigen den Tatverdächtigen fest und übergaben ihn den alarmierten Beamten. Die fanden bei ihm die gestohlene Geldbörse. Außerdem hatte er einen E-Scooter dabei, der am 14.06.2024 in Bad Cannstatt gestohlen wurde. Wie der Jugendliche das Auto geöffnet hat und ob er für weitere Straftaten in Betracht kommt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Beamten übergaben ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Betreuer einer Jugendeinrichtung in Ludwigsburg.

