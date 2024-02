Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bernkastel-Kues/ OT Andel (ots)

In der Nacht von Freitag, 16.02.2024 auf Samstag, 17.02.2024 ereignete sich auf der B 53, kurz hinter dem Ortsausgang Andel in Richtung Mülheim, ein Verkehrsunfall. Hierbei kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Auch der PKW selbst wurde hierbei beschädigt. Auf der Fahrbahn befanden sich mehrere Fahrzeugteile. Diese konnten einem Fahrzeug der Marke Mercedes Benz zugeordnet werden. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell