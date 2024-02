Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - Urkundenfälschung kostet fast 1.000 Euro

Hamburg (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 5:30 Uhr machte sich ein 26-jähriger deutscher Staatsangehöriger auf den Weg nach Istanbul. Er wurde durch Kräfte der Bundespolizei im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle überprüft. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit Juni 2023 von der Staatsanwaltschaft Kassel per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit dem Führen eines nicht versicherten Fahrzeugs war eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu jeweils 30 Euro zu zahlen. Alternativ standen 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 86 Euro. Der Mann konnte die geforderten 986 Euro zahlen. Er wurde anschließend aus der polizeilichen Maßnahme entlassen und konnte in die Türkei reisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell