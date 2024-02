Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: zwei Festnahmen und ein Schlagring

Hamburg (ots)

Am Mittwochabend hatte die Bundespolizei am Hamburg Airport alle Hände voll zu tun.

Auf der abfliegenden Maschine nach Kutaissi nahm die Bundespolizei bei der Ausreisekontrolle gegen 19:00 Uhr einen 39-jährigen georgischen Staatsangehörigen fest. Wegen Diebstahls mit Waffen war der Mann im Januar 2024 durch die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kiel zur Festnahme ausgeschrieben worden. Eine zuvor auferlegte Geldstrafe in Höhe von 105 Tagessätzen zu jeweils 10 Euro hatte er nur in Teilen beglichen. Nun waren 92 Tagessätze zu jeweils 10 Euro zu zahlen oder 92 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 166 Euro. Der Mann konnte nicht zahlen, sodass er in die Untersuchungshaftanstalt Hamburg eingeliefert wurde.

Gegen 20:00 Uhr kam ein 28-jähriger georgischer Staatsangehöriger aus Kutaissi in Hamburg an. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle erfolgte die Fahndungsabfrage durch die Beamten. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann seit Juli 2020 von der Staatsanwaltschaft Verden gesucht wird. Wegen Diebstahls und vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis waren 100 Tagessätze zu jeweils 8 Euro zu zahlen. Alternativ standen 100 Tage Ersatzfreiheitstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 460 Euro. Der Mann war nicht in der Lage, das Geld aufzubringen und führte einige Telefonate. Schließlich erreichte er seine Schwester, die das Geld bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Bremen einzahlte. Ihr Bruder wurde anschließend aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Ebenfalls gegen 20:00 Uhr wurde die Bundespolizei alarmiert, da in einem Koffer im Rahmen der Röntgenbildauswertung etwas Verdächtiges festgestellt wurde. Der Besitzer wurde ausgerufen. Gemeinsam mit den Beamten wurde der Koffer geöffnet. Zum Vorschein kam ein Schlagring. Hierbei handelt es sich um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz. Die Bundespolizei stellte den Schlagring sicher. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Außerdem musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro zahlen. Im Anschluss konnte er weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell