Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Über 14.000 Euro Geldstrafe - Festnahme wegen Steuerhinterziehung, Flug verpasst

Hamburg (ots)

Am Montag wurde ein 58-jähriger us-amerikanischer Staatsangehöriger durch Kräfte der Bundespolizei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle am Hamburger Flughafen unterzogen. Der Mann wollte über Paris nach Bangkok fliegen. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit Oktober 2023 von der Staatsanwaltschaft Hamburg per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen Steuerhinterziehung war eine Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu jeweils 90 Euro zu zahlen. Alternativ standen 160 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 93 Euro. Der Mann war zunächst nicht in der Lage, die Geldstrafe zu zahlen; auch am Geldautomaten bekam er nicht so viel Geld. Die Beamten begleiteten ihn dann zu einer Bankfiliale. Hier konnte er sich die Gesamtsumme in Höhe von 14.493 Euro auszahlen lassen. Anschließend übergab er das Geld an die Bundespolizei. Der Mann wurde anschließend aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Seinen Flug hat er jedoch verpasst.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell