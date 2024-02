Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme wegen Steuerhinterziehung - 3.000 Euro Strafe

Hamburg (ots)

Am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr kam ein 56-jähriger deutscher Staatsangehöriger am Hamburger Flughafen aus Innsbruck an. Er wurde durch Kräfte der Bundespolizei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle unterzogen. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann seit Juli 2023 von der Staatsanwaltschaft Hamburg per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen Steuerhinterziehung war eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu jeweils 50 Euro zu zahlen. Alternativ standen 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 86 Euro. Der Mann konnte die geforderte Summe selbst nur zum Teil aufbringen, da er wegen eines Abhebungslimits lediglich 1.200 Euro am Geldautomaten bekam. Er kontaktierte seine Tochter, die schließlich 1.800 Euro zum Flughafen brachte. So konnten die 3.086 Euro gezahlt werden. Um 02:20 Uhr wurde der Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

