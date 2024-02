Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den LK Vechta vom 03.02.24 - 04.02.24

Cloppenburg/Vechta (ots)

Fundsachen -Eigentümerermittlung- Calveslage

Am Samstag, 03.02.2024 gegen 08.30 h fand ein Spaziergänger am "Alten Bahndamm/Vossberger Weg" in Calveslage ein schwarzes Damen E-Bike, ein Mobiltelefon und einen schwarz/weißen Sportschuh der Marke Nike. Die Gegenstände befanden sich in einem dortigen Graben. Der Eigentümer der Gegenstände oder sonstige Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/9430 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr - Neuenkirchen- Vörden

Am Samstag, 03.02.2024 um 10:20 h befuhr ein 34-jähriger mit einer Sattelzugmaschine, die "Hörster Heide" in Neuenkirchen-Vörden. Bei dem Fahrzeugführer bestand der Verdacht der Alkoholisierung, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 2,27 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Möglicher Verkehrsunfall - Vechta

Am Samstag, 03.02.2024 gegen 17:10 h touchierte eine Verkehrsteilnehmerin beim Ausparken mit ihrem PKW, einen an der Bahnhofstraße 1 geparkten PKW. Nachdem die Verkehrsteilnehmerin ihren PKW wendete, um nach dem geparkten PKW zu sehen, befand sich dieser bereits nicht mehr vor Ort. Ob ein Schaden an dem geparkten PKW entstand ist unklar. Im Falle eines möglichen Schadens kann sich der Geschädigte bei der Polizei in Vechta, unter der Telefonnummer 04441-9430 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell