POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 03.02.2024

Verkehrsunfallflucht in Vechta/Visbek -ZEUGENAUFRUF- Ein 53-jähriger aus Visbek parkte seinen weißen PKW DB, B 200 D, am Freitagvormittag an der Kolpingstraße in Vechta in Höhe der Justus-von-Liebig-Schule. Als er gg. 14.00 h zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden hinten rechts im unteren Bereich des Stoßfängers fest. Ob es sich bei dem Abstellort auch tatsächlich um den Unfallort handelt, konnte nicht eindeutig gesagt werden. Innerhalb der letzten sieben Tage war der Pkw nämlich auch zwei Mal auf Parkplätzen in Visbek abgestellt worden. Mögliche Zeugen in Vechta und Visbek werden deshalb gebeten, Beobachtungen in dieser Sache an die Polizei in Vechta -04441/9430 zu melden!

Verkehrsunfallflucht Damme, -Zeugenaufruf-

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befährt am 02.02.2024, gegen 17:15 Uhr die Rottinghauser Straße. Auf Höhe der Hausnummer 52 kollidiert dieser mit der dortigen Hausmauer, sodass diese beschädigt wird. Anschließend entfernt sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzugehen. Es sind keine Hinweise auf das Fahrzeug oder den Führer des Fahrzeugs bekannt.

Vechta - Verkehrsunfall in Verbindung mit Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag, den 02.02.2024, gegen 17:30 Uhr kommt ein 34-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit seinem PKW VW Sharan aufgrund ungeklärter Ursache auf dem Visbeker Damm in 49377 Vechta-Bergstrup von der Fahrbahn ab. Der PKW dreht sich und prallt mit dem Fahrzeugheck gegen einen Baum, der PKW kommt in einem Graben neben der Fahrbahn zum Stehen. Der 34-jähriger Fahrzeugführer wird durch den Unfall nicht verletzt, sein PKW ist allerdings nicht mehr fahrbereit. Im Verlauf der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der 34-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wird eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit in Vechta/Calveslage Am Fr., 02.02.2024, gg. 17.30 h standen ein 65-jähriger aus Diepholz und ein 56-jähriger aus Holdorf mit ihren Fahrzeugen hintereinander in Calveslage auf der B 69 vor einer roten Ampel. Ein dann nachfolgender 45-jähriger aus Dickel erkannte die Gesamtsituation offenbar zu spät, so dass er auf das Fahrzeug des Diepholzers auffuhr. Dadurch wurde dieser nach vorne gegen den Pkw des Holdorfers geschoben. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Dickeler leicht unter Alkoholeinwirkung stand. Die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge. Die Personen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden.

