Visbek - Streit eskaliert

Nach geschäftlichen Streitigkeiten soll es nach bisherigen Erkenntnissen gestern im Süden Visbeks, gegen 16.50 Uhr, zu einer Körperverletzung und einer Bedrohung zum Nachteil eines 26-jährigen Mannes aus Visbek gekommen sein. Ein 24-Jähriger aus Oldenburg soll ihn demnach geschlagen haben und mit einem Beil bedroht haben. Außerdem wurde der Firmenwagen des 26-Jährigen mit dem Beil beschädigt. Im weiteren Verlauf schlug auch ein 22-jähriger, weiterer Mann mit einem Baseballschläger auf den Pkw ein. Außerdem biss der Hund des 26-jährigen Visbeker dem 24-Jährigen ins Bein.

Anschließend, gegen 17.00 Uhr, fuhren der 22-jährige Mann als Fahrer und der 24-Jährige als Beifahrer mit einem Pkw von der Örtlichkeit weg. Der 26-Jährige folgte ihnen in seinem Pkw und informierte einen 25-jährigen Bekannten, welcher sich der Verfolgung anschloss. Während der Verfolgung hielt der erste Pkw an und es kam erneut zur Sachbeschädigung an dem Pkw des 26-Jährigen. Anschließend setzten ihre Fahrt fort.

Als der 25-jährige Autofahrer den 22-jährigen Autofahrer auf der Visbeker Straße in Richtung Ahlhorn überholen wollte, kam es zum Verkehrsunfall zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der 22-jährige Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam und hier zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen überfuhr.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde zudem festgestellt, dass im Pkw der 22- und 24-jährigen Männer neben Beil und Baseballschläger, ein Luftgewehr lag sowie passende Munition. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Goldenstedt - Vermeintlicher Spendensammler

Am Mittwoch, 31. Januar 2024, gegen 16.30 Uhr, befand sich ein 63-jähriger Mann in seinem Pkw auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Hauptstraße. Hier setzte sich unvermittelt ein Unbekannter zum 63-jährigen Mann ins Auto und verwickelte ihn in ein Gespräch einer vermeintlichen Spendensammlung. Nachdem der Unbekannte das Auto verlassen hatte, stellte der 63-Jährige fest, dass die Geldbörse, welche auf dem Beifahrersitz lag, entwendet worden war.

Die Größe des Mannes wurde auf ca. 175cm, sein Alter auf ca. Mitte/Ende 20 geschätzt. Er trug eine helle Jacke und hatte einen ungepflegten Bart, volle dunkle Haare und ein volles Gesicht.

Der Unbekannte fuhr mit einem schwarzen Mercedes Combi, älteres Modell, in Richtung Ellenstedt davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl

Am Donnerstag, 1. Februar 2024, gegen 18.00 Uhr, stellte eine 20-Jährige ihren Einkauf samt Einkaufswagen im Eingangsbereich eines Verbraucherbmarktes in der Osnabrücker Straße ab, da sie noch etwas vergessen hatte. Als sie zum Einkaufswagen zurückkehren wollte, war dieser jedoch samt ihrem Einkauf entwendet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung

Am Donnerstag, 1. Februar 2024, zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person einen VW Eos, welcher in der Großen Straße auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes stand. Über eine Länge von etwa 3m wurde die rechte Seite dadurch beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 1. Februar 2024, gegen 14.15 Uhr, wollte eine 53-jährige Autofahrerin aus Vechta rückwärts aus einer Parklücke bei einer Bank in der Falkenrotter Straße ausparken und kollidierte er mit einem dahinterstehenden Pkw eines Autofahrers. Dabei wurde die Beifahrerin des Fahrers leicht verletzt, als diese gerade aussteigen wollte. Der Autofahrer verließ zu Fuß unerlaubt die Unfallstelle, er konnte aber schnell ermittelt werden. Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann, ein 54-jähriger Mann aus Vechta, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Bakum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 1. Februar 2024, um 14.15 Uhr, wollte ein 80-jähriger Autofahrer aus Bakum von der Straße Zur Heide auf die Essener Straße abbiegen bzw. diese zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtberechtigten 23-jährigen Autofahrer, welcher die Essener Straße von Hausstette in Richtung Lüsche befuhr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 43000 Euro. Der 23-jährige Autofahrer aus Lähden wurde leicht verletzt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 1. Februar 2024, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr parkte Autofahrer seinen Pkw, einen grauen Mercedes-Benz, A 200, auf einem Parkplatz an der Langen Straße in Dinklage. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er mehrere Beschädigungen am Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 1. Februar 2024, um 17.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Große Straße in Holdorf und touchierte einen in Höhe ordnungsgemäß geparkten VW Transporter, welcher auf einem Parkstreifen stand. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Holdorf unter Telefon 0 54 94 / 91 42 00.

Vechta - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 1. Februar 2024, 20.45 Uhr befuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Lohne die Falkenrotter Straße. Hierbei kam der 44-jährige Mann von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Leitpfosten und eine Leitplanke. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der 55-jährige entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte jedoch kurze Zeit später angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,91. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den 44-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

