Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl aus Carport

Zwischen Montag, den 15. Januar 2024, gegen 17.00 Uhr, und Freitag, den 19. Januar 2024, um 07.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Motorroller der Marke Peugeot, Jetforce. Der Roller stand zur Tatzeit verschlossen in einem Carport in der Straße Zum Walde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1050 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

