POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg - Taschendiebstahl

Am 02.02.2024, in der Zeit von 17:05 Uhr bis 17:19 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Geldbörse aus der umgehängten Sporttasche eines 22-Jährigen aus Cloppenburg in einem Einkaufsmarkt in der Emsteker Straße in 49661 Cloppenburg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Löningen - Versuchter Einbruchdiebstahl in Firma

Am 02.02.2024, um 01:25 Uhr, versuchten sich derzeit unbekannte Täter durch Zerschlagen einer Plexiglasscheibe eines Rolltores Zugang in eine Lagerhalle in der Herßumer Straße in 49624 Löningen zu verschaffen. Es blieb beim Versuch und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter der Rufnummer 05432/803840 gerne entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Pflegeheim

Im Tatzeitraum vom 31.01.2024/08:00 Uhr bis zum 01.02.2024/13:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter diverse Arzneimittel aus einem Pflegeheim in der Friedrich-Pieper-Straße in 49661 Cloppenburg. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Im Tatzeitraum vom 24.01.2024/20:00 Uhr bis zum 25.01.2024/08:00 Uhr zerschlug ein bislang unbekannter Täter drei Glasscheiben einer Verbindungstür zwischen Carport und Garage im Bührener Kirchweg in 49661 Cloppenburg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Essen (OL) - Verkehrsunfallflucht

Am 02.02.2024, um 09:30 Uhr, befuhr ein 51-Jähriger aus Barnstorf mit seinem Sattelzug die Lüscher Straße in 49632 Essen von Bevern in Fahrtrichtung Addrup. In einer Rechtskurve kam ihm ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer eines weiteren Sattelzuges entgegen, wobei sich die beiden Außenspiegel beider Sattelzüge trafen und es zu einem Sachschaden kam. Danach entfernte sich der Fahrer des gegnerischen Sattelzuges unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Essen unter der Rufnummer 05434/924700 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 02.02.2024, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 10:14 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Rügenstraße in 49661 Cloppenburg und kam nach rechts von der Fahrbahn, wo er/sie mit einer Straßenlaterne und einem Verkehrsschild kollidierte. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am 02.02.2024, um 10:17 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Sattelzuges die Löninger Straße aus Bunnen kommend und stieß mit einem 27-jährigen Fahrzeugführer mit einem Sattelschlepper mit Auflieger seitlich zusammen. Hierbei wurde der Außenspiegel beschädigt. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Löningen unter der Rufnummer 05432/803840 in Verbindung zu setzen.

