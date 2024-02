Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Taschendiebstahl Am 02.02.2024, in der Zeit von 17:05 Uhr bis 17:19 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Geldbörse aus der umgehängten Sporttasche eines 22-Jährigen aus Cloppenburg in einem Einkaufsmarkt in der Emsteker Straße in 49661 Cloppenburg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/1860-0 in Verbindung zu setzen. ...

