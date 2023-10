Polizei Köln

POL-K: 231030-5-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikt am Josef-Haubrich-Hof - Lichtbild aus der polizeilichen Videobeobachtung

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 9. Juni 2023, Ziffer 2:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5529418

Mit einem Lichtbild aus der polizeilichen Videobeobachtung am Neumarkt sucht die Polizei einen Mann, der im Verdacht steht am 9. Juni (Samstag) am Josef-Haubrich-Hof in der Kölner Innenstadt an einem Raub beteiligt gewesen zu sein. Gegen 6.15 Uhr soll er mit zwei weiteren Männern einen 24-Jährigen geschlagen, getreten und ausgeraubt haben. Der Gesuchte soll den Überfallenen mit einem Messer zur Herausgabe seiner Geldbörse gezwungen haben.

Die Ermittler haben bereits einen 24-jährigen Mann als Tatverdächtigen identifiziert.

Das Lichtbild des Gesuchten ist unter folgendem Link einsehbar: https://polizei.nrw/fahndung/118558

Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten sowie zu dem dritten Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ja/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell