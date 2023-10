Polizei Köln

POL-K: 231030-4-K Raub in Regionalexpress - beide Tatverdächtige in Haft

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen 25-Jährigen in einem Regionalexpress haben Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Nacht zu Sonntag (29. Oktober) am Kölner Hauptbahnhof zwei Tatverdächtige (16, 25) vorläufig festgenommen.

Gegen 22.50 Uhr sollen die Männer den 25-Jährigen in der Bahn angesprochen, unvermittelt auf ihn eingeschlagen und dessen Handy, Kopfhörer und Geldbörse erbeutet haben. Aufgrund einer guten Zeugenbeschreibung stellten Bundespolizisten das Duo am Kölner Hauptbahnhof, wo sie die Bahn verlassen hatten. Ein Haftrichter schickte die aus Marokko stammenden Tatverdächtigen, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, am Sonntag in Haft. (cw/cs)

