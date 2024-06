Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft Hechingen und Polizei Stuttgart geben bekannt: Fußballanhänger vermummen sich vor Regionalligaspiel - Wohnungen von Tatverdächtigen durchsucht

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (13.06.2024) die Wohnungen von vier Tatverdächtigen aus dem Hooliganmilieu in Filderstadt, Nürtingen, Reutlingen und im Landkreis Harburg durchsucht, die im Verdacht stehen, sich am 09.03.2024 anlässlich eines Regionalligaspiels vermummt und damit gegen das Versammlungsgesetz verstoßen zu haben. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, anlässlich der Regionalligabegegnung TSG Balingen gegen den SV Stuttgarter Kickers mit Sturmhauben maskiert zu haben und in Richtung des Gästeeingangs gegangen zu sein. Einsatzkräfte schritten ein und verhinderten dabei eine Auseinandersetzung. Die Ermittler beschlagnahmten bei den Durchsuchungen umfangreiches Beweismaterial, unter anderem Vermummungsmaterial und pyrotechnische Gegenstände, das nun ausgewertet werden muss. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen dauern an.

