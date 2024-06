Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hotel ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 21-jähriger Angestellter eines Hotels an der Friedrichstraße wurde in der Nacht zum Sonntag (16.06.2024) Geschädigter eines Raubdelikts. Der 21-Jährige war gegen 03.50 Uhr an der Rezeption mit dem Zählen der Tageseinnahmen beschäftigt, als ein maskierter Täter das Hotel betrat und mit einem Teleskopschlagstock auf den Angestellten zuging, der daraufhin zurückwich. Der Bewaffnete forderte das Öffnen der Kasse, griff hinein und entwendete etwa 200 Euro in Scheinen. Anschließend verließ er das Hotel und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter soll etwa 25 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Er hat braune Augen und trug schwarze Kleidung, eine Mütze und ein Tuch über das Gesicht. Er führte einen Teleskopschlagstock mit sich, den er bei der Tat ausfuhr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

