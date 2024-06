Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Diebstahl von Bargeld - Polizei sucht mit Echtbild nach Tatverdächtigem

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Die Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Mann. Der Unbekannte soll am 30.05.2024 in einem Hotel an der Heilbronner Straße bei einer Auseinandersetzung mehrere Tausend Euro gestohlen haben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 31.05.2024 unter https://t1p.de/1zdxy). Der Tatverdächtige ist etwa 22 bis 23 Jahre alt und rund 180 bis 185 Zentimeter groß. Er hat eine schlanke Statur, dunkle Hautfarbe und kurze schwarze Haare, die seitlich rasiert sind. Zur Tatzeit trug er einen weißen Pullover mit Prada-Logo auf der Brust, eine blaue Jeanshose und hatte eine schwarze Umhängetasche der Marke Armani dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Die Fahndung finden Sie unter folgendem Link:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stuttgart-diebstahl/

