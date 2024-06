POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Achtjährige sexuell bedrängt: Polizei fahndet mit Phantombild nach Tatverdächtigem: Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Donnerstagabend (13.06.2024) ein Transporter an der Ludwigsburger Straße in Brand geraten. Ein 23 Jahre alter Mann fuhr gegen 20.15 Uhr mit einem Kleintransporter in der Ludwigsburger Straße, als er auf Höhe der Hausnummer 145 eine Rauchentwicklung im Motorraum feststellte. Er stellte das Fahrzeug am Fahrbahnrand ab und verließ mit ...

