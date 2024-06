Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag (12.06.2024) oder Dienstag (13.06.2024), mutmaßlich beim Ausparken in der Hohentwielstraße, einen geparkten BMW beschädigt und ist davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Besitzerin des BMW parkte ihr Auto am Montag gegen 18.00 Uhr vor der Hausnummer 71. Als sie am Dienstag, 11.30 Uhr zu ihrem Auto kam, bemerkte sie die Beschädigten an der vorderen Stoßstange. Ein unbekannter Zeuge hatte den Unfall offenbar beobachtet und einen Zettel an der Windschutzscheibe befestigt. Der Schaden am BMW beträgt nach ersten Schätzungen rund 3.000 Euro. Zeugen, insbesondere die Person, die den Zettel an der Windschutzscheibe befestigt hat, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier Gutenbergstraße zu melden.

