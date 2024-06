Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pressemitteilung der Kampagne für Fairplay & Respect

Stuttgart (ots)

Fairplay und Respect gelten auf und neben dem Platz - Fans und Einsatzkräfte appellieren mit einer Bildkampagne für einen fairen Umgang während der UEFA EURO 2024

Mit einer gemeinsamen Bildkampagne mit dem Titel Fairplay & Respect machen sich das Deutsche Rote Kreuz (Kreisverband Stuttgart), die Branddirektion Stuttgart, der Städtische Vollzugsdienst, die Bundespolizeidirektion Stuttgart, das Polizeipräsidium Stuttgart und die Abfallwirtschaft Stuttgart anlässlich der UEFA EURO 2024 ab dem 13. Juni 2024 für Toleranz und einen respektvollen Umgang auf und abseits der Rasenplätze stark. Im Vordergrund steht dabei der Zusammenhalt unter den Organisationen und der Austausch mit den Fans der in Stuttgart spielenden Mannschaften.

Die Fotomotive der Kampagne greifen daher die in Stuttgart stattfindenden Spielbegegnungen auf. Die Ergebnisse werden an neuralgischen Punkten der Innenstadt, dem Hauptbahnhof oder am Flughafen zu sehen sein. Außerdem sind die Bilder während der Europameisterschaft in einer Ausstellung im frei zugänglichen Eingangsbereich des Ministeriums des Innern, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg zu sehen. Zudem werden sie über die Social-Media-Kanäle der beteiligten Organisationen verbreitet.

Die Motive der Kampagne wurden gemeinsam mit der "Initiative für Respekt und Toleranz" aus Münster/Westfalen entwickelt. Diese Initiative setzt sich für ein friedliches Zusammenleben und einen respektvollen Umgang mit Einsatzkräften ein. Gegründet wurde die Initiative nach der so genannten Krawallnacht vom 20. auf den 21. Juni 2020 in der Stuttgarter Innenstadt. Gemeinsam mit Behördenvertretern der anderen Austragungsorte entwickelte die Initiative die Idee, auch bei der Heim-EM auf dieses gesellschaftlich immer wichtiger werdende Thema aufmerksam zu machen.

Zusätzlich zu den Bildern dieser Kampagne zeigt die Ausstellung im Innenministerium Motive, die gemeinsam mit der Landeshauptstadt Stuttgart aufgenommen wurden. Die Idee hinter diesen Motiven passt sich dem Motto der Host City Stuttgart "Die ganze Stadt ein Stadion" an und zeigt Bilder, auf denen zum Beispiel ein hechtender Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Stuttgart zu sehen ist. Die Idee dahinter: Wir halten den Kasten (und natürlich ganz Stuttgart) sauber. Auch die weiteren Motive der Einsatzkräfte vermitteln deren Einsatz für einen fairen Umgang und den Respekt vor den Menschen, die dafür sorgen, dass die Europameisterschaft im eigenen Land nicht nur zu einem unvergesslichen, sondern auch friedlichen, sicheren, gesunden und sauberen Fanfest wird.

"Die Vorfreude auf die Fußball-EM, bei der Menschen aus aller Welt zusammentreffen und gemeinsam feiern, ist groß. Dabei sind Fairplay und Respekt gefragt - auf dem Platz und auch daneben! Das gilt freilich auch gegenüber unseren Einsatzkräften, die für ein sicheres Fanfest sorgen. Dafür steht auch die Bildausstellung, die wir heute eröffnen. Für ein respektvolles und faires Miteinander", sagte Innenminister Thomas Strobl.

Die Bilder sind vom 14. Juni 2024 bis zum 19. Juli 2024 während der Öffnungszeiten im öffentlich zugänglichen Atrium des Ministeriums des Innern, für Digitalisierung und Kommunen, Willy-Brandt-Straße 34, 70173 Stuttgart zu sehen.

