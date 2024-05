Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240502-1: Drei Unbekannte stehlen Tresor - Zeugensuche

Frechen (ots)

Zeuge überraschte Täter und verständigte die Polizei

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach drei bislang Unbekannten. Ihnen wird vorgeworfen in der Nacht zu Mittwoch (1. Mai) in Frechen einen Tresor aus einem Firmengebäude entwendet zu haben.

Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an postfach.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 4 Uhr überraschte ein Zeuge drei maskierte und hell gekleidete Männer in einer Lagerhalle an der Ernst-Heinrich-Geist-Straße. Die Unbekannten flüchteten in Richtung der Kölner Straße und ließen einen Tresor zurück. Alarmierte Polizisten fahndeten nach den Flüchtigen und stellten den Safe sicher.

Gegen 5.15 Uhr meldet sich der Mitarbeiter einer Firma, die sich gegenüber der Lagerhalle befindet. Er gibt an, dass die Eingangstür zum Objekt aufgehebelt wurde und ein Tresor fehle. Polizisten ermittelten die Tatzeit des Einbruchs auf etwa 3.50 Uhr. Erneut sicherten Kriminalbeamte spuren. Mittlerweile steht fest, dass es sich bei dem sichergestellten Safe, um den entwendeten Tresor handelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.(hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell