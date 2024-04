Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240430-2: Tankstellenräuber bedrohte Angestellten

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem bislang unbekannten Räuber. Dem flüchtigen etwa 20 Jahre alten Mann wird vorgeworfen in der Nacht zu Dienstag (30. April) den Mitarbeiter einer Tankstelle an der Bundesautobahn (BAB) 1 in Hürth mit einem Messer bedroht und Geld aus der Kasse gestohlen zu haben. Zur Tatzeit habe der Unbekannte eine schwarze Wollmütze, einen Pullover mit Reißverschluss und grau-schwarze Arbeitshandschuhe getragen.

Hinweise zum Täter oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per Mail an postfach.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Erkenntnissen betrat der Täter gegen 23.15 Uhr die Tankstelle auf dem Rastplatz Ville Ost an der BAB 1 in Fahrtrichtung Köln. Hier soll er ein Messer auf den Tresen gelegt haben und den Angestellten aufgefordert haben die Kasse zu öffnen. Samt Beute sei der Unbekannte anschließend in Richtung eines Wirtschaftsweges hinter dem Tankstellengelände geflüchtet.

Alarmierte Polizisten fahndeten mit Unterstützung eines Diensthundes im Umkreis des Tatortes nach dem Flüchtigen. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort und befragten den Geschädigten. (hw)

