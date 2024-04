POL-REK: 240429-3: Maskierte Räuber griffen Mitarbeiter mit Pfefferspray an

Frechen, Pulheim (ots) - Beschuldiger dem Haftrichter vorgeführt Polizisten haben am Samstagvormittag (27. April) in Frechen einen mutmaßlichen Ladendieb (36) festgenommen. Er soll zuvor in Pulheim und Frechen Straftaten begangen haben. Mitarbeiter einer Justizvollzugsanstalt brachten den 36-Jährigen später auf Anordnung eines Richters in ein Gefängnis. Der bereits Polizeibekannte muss sich nun wegen des Verdachts ...

mehr