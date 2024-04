POL-REK: 240429-1: 18-Jähriger flüchtet nach Sturz mit Moped - Leicht verletzt

Kerpen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstagabend (27.04.2024) ein 19- jähriger Autofahrer und sein 21-jähriger Beifahrer verletzt worden. Der 19-jährige Mann fuhr gegen 23:44 Uhr auf der Landstraße 277 aus Richtung Kerpen-Horrem kommend in Richtung Frechen-Habbelrath. Hier kam er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich, kollidierte mit einem Baum und ...

