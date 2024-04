Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich - Kerpen

Kerpen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstagabend (27.04.2024) ein 19- jähriger Autofahrer und sein 21-jähriger Beifahrer verletzt worden.

Der 19-jährige Mann fuhr gegen 23:44 Uhr auf der Landstraße 277 aus Richtung Kerpen-Horrem kommend in Richtung Frechen-Habbelrath. Hier kam er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich, kollidierte mit einem Baum und kam letztendlich auf dem Dach zum Liegen. Die beiden Insassen verletzten sich durch den Unfall leicht. Sie konnten sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Hinzugerufene Rettungswagen brachten die beiden Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und dem folgenden Abtransport des verunfallten Autos durch einen Abschlepper gesperrt. Im Fahrzeug wurden durch die eingesetzten Beamten Hinweise auf den Konsum von Lachgas festgestellt.

Das Verkehrskommissariat in Bergheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Fahrtauglichkeit des Fahrers aufgenommen. (TH)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell