POL-REK: 240426-2: Einbruch in Apotheke

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Rettungskräfte brachten Kind ins Krankenhaus Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (25. April) ist in Hürth ein Kind (10) leicht verletzt worden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte das Kind in ein Krankenhaus. Laut ersten Ermittlungen soll ein 58-Jähriger gegen 7.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Schnellermaarstraße in Richtung ...

mehr