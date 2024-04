Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240425-2: Kind als Beifahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Rettungskräfte brachten Kind ins Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (25. April) ist in Hürth ein Kind (10) leicht verletzt worden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte das Kind in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen soll ein 58-Jähriger gegen 7.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Schnellermaarstraße in Richtung Alstädten-Burbach gefahren sein. Er soll dann nach links auf die Efferener Straße in Richtung Hermülheimer Straße abgebogen sein. Dabei kollidierte er mit dem Fiat einer 55-Jährigen, die sich auf der Efferener Straße befand und in Richtung Schnellermaarstraße fuhr. Der 10-jährige Beifahrer des Fiats verletzte sich dabei leicht. Abschleppunternehmen schleppten beide Unfallautos ab. Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallstelle ab, sicherten Spuren und fertigten eine Unfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell