Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schreckschusswaffe sichergestellt

Speyer (ots)

Am 16.12.23 gegen 22 Uhr wurden laute Knallgeräusche in der Straße "Im Ehrlich" in Speyer gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten eine fünfköpfige Personengruppe feststellen. Bei der Personalienüberprüfung und anschließenden Durchsuchung konnte bei einem 19-Jährigen eine Schreckschusswaffe und dazugehörige Munition in der Jacke aufgefunden und sichergestellt werden. Der Heranwachsende ist nicht im Besitz eines Waffenscheins, weswegen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Der Personengruppe wurde ein Platzverweis erteilt.

