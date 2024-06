POL-SO: Abgängiger Strafgefangener

Warstein-Suttrop (ots) - In der Pflegerstraße in Warstein-Suttrop kam es in der Zeit vom 31.05.24, 12:00 Uhr - 04.06.24, 13:00 Uhr zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus. Der oder die Täter gelangten über eine Kellertür in das Haus und durchwühlten mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, der meldet sich bitte bei der Polizei in Warstein ...

