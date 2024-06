POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Möhnesee (ots) - Am 03.06.2024 kam es in einem Gebäude auf dem Gelände der ZUE Möhnesee zu einer gefährlichen Körperverletzung durch einen 23 Jahre alten Algerier. Nach einer verbalen Streitigkeit schlug er seinem Mitbewohner, einem 26 Jahre alten Syrer, mit einer Rasierklinge in der Faust ins Gesicht. Der Syrer wurde durch den Schlag an der Stirn verletzt und musste in einem Soester Krankenhaus ambulant behandelt ...

