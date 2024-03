Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Haßloch

Deidesheim - Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Haßloch

Haßloch / Deideheim (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Haßloch haben am Dienstag und Mittwoch Geschwindigkeitsmessungen in dem gesamten Dienstgebiet durchgeführt. Während der Durchführung konnten in der Westrandstraße 7 und in der Appengasse 13 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und geahndet werden. Der Spitzenreiter, ein PKW, war mit gemessenen 53 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs.

Zur Steigerung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.verkehrssicherheit-rlp.de/schwerpunkte/geschwindigkeit/

