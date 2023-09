Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - fünf Fahrzeuginsassen nach Verkehrsunfall zum Teil lebensgefährlich verletzt

Dörpen (ots)

Der 28-jährige Fahrer eines 3er BMW fuhr heute Morgen gegen 4.36 Uhr auf der Heeder Straße in Richtung B401. An der dortigen Einmündung fuhr er geradeaus in das überliegende Feld und überschlug sich dabei. Neben dem 28-Jährigen befanden sich noch vier weitere Insassen im Fahrzeug. Zwei dieser Personen wurden eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 28-jährige Fahrer, welcher nach Durchführung eines Atemalkoholtests mit 1,54 Promille stark alkoholisiert war, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ebenso eine 17- und eine 39-jährige Mitfahrerin wurden dabei leicht verletzt. Ein 35- sowie ein 33-Jähriger wurden lebensgefährlich verletzt. Alle Fahrzeuginsassen kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Die Unfallaufnahme sowie Sperrung der Fahrbahn dauerte mehrere Stunden an. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

