Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - 33-Jähriger mit Longboard tödlich verunglückt

Rhede (ots)

Gestern Abend gegen 20.00 Uhr teilten Passanten mit, dass im Kreuzungsbereich Industriestraße / Siemensstraße eine leblose Person liegt. Mehrere Verkehrsteilnehmer verständigten den Rettungsdienst und begannen mit Erste-Hilfe Maßnahmen. Dennoch kam für den 33-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der 33-Jährige mit seinem elektromotorisierten Longboard der Marke "Backfire Hammer S" aus unbekannte Richtung in den Kreuzungsbereich gefahren und dabei vermutlich gestürzt. Infolgedessen wurde er so schwer verletzt, dass er vor Ort verstarb. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 zu melden.

