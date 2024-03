POL-PDNW: Durch Verkehrsunfall der Trunkenheitsfahrt überführt

Herxheim am Berg (ots) - Am 25.03.2024 wurden zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Weinstraße in Herxheim am Berg durchgeführt, wobei der Verkehr in Fahrtrichtung Grünstadt gemessen wurde. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen wurden insgesamt 20 Verstöße geahndet, wobei das schnellste gemessene Fahrzeug mit 56 km/h, bei erlaubten 30 km/h, unterwegs war. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

