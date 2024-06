POL-SO: Audi beschädigt

Geseke-Störmede (ots) - Am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 15:30 Uhr und 11:30 Uhr versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Von-Hörde-Straße einzudringen. In der darauffolgenden Nacht, in der Zeit von 19 Uhr bis 13:30 Uhr, brachen dann Unbekannte in das Einfamilienhaus ein. Die Täter verschafften sich über die Kellertür Zugang zum Haus. Ob Diebesgut entwendet wurde, ...

