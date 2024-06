Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bei Einbruch Zigaretten- und Snackautomat geleert

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Soest (ots)

Am Silberg in Soest kam es irgendwann am letzten Wochenende zu einem Einbruch in die dortige Firma. Der oder die Täter verschafften sich über eine Metalltür Zugang zu der Firma und brachen einen Zigaretten- sowie einen Snackautomaten auf. Das darin befindliche Bargeld wurde mitgenommen.

Weiterhin wurde eine Tür zu einem Büro aufgebrochen. Dort befanden sich Stahlschränke mit Geldkassetten und einer EC-Karte. Diese sind ebenfalls geklaut worden. Eine Kaffeekasse geriet ebenfalls noch ins Visier der Täter.

Wieviel Geld letztlich entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden.

Hinweis für die Medienvertreter: Die beiden angehängte Fotos können zur Berichterstattung zu dieser Pressemeldung genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell