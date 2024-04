Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240415 - 0399 Frankfurt - Bahnhofsviertel

Sachsenhausen: Fahrzeugaufbruch - Festnahme

Frankfurt (ots)

(lo) Die Polizei hat am Freitag (13. April 2024) einen Mann festgenommen, der in der Niddastraße und in der Hedderichstraße zwei Autos aufgebrochen und diverse Wertgegenstände gestohlen hat. Es kam zur Festnahme.

Gegen 14:25 Uhr hatte der später festgenommene 39-jährige Täter in der Niddastraße mehrere Fahrzeuge in Augenschein genommen und an den Türgriffen gezogen. Bei einem Fahrzeug der Marke "VW" öffnete sich die Tür und der Mann bediente sich an den Wertgegenständen im Fahrzeuginneren.

Zu seinem Leidwesen konnten Zivilfahnder die Tat unmittelbar beobachten und nahmen ihn sofort fest.

Nach einem Aufenthalt in der Arrestzelle wurde der 39-Jährige wieder entlassen. Er zeigte sich jedoch vom Rechtsstaat unbeeindruckt und setzte sein "Handwerk" am 14. April 2024 in der Hedderichstraße fort, indem er die Scheibe eines "Ford" beschädigte und so an die Wertgegenstände gelangte.

Auch hier erfolgte nach der Tatbegehung die Festnahme durch eine Polizeistreife. Wieder ging es in die Arrestzellen des Präsidiums. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls verantworten.

