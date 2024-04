Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240415 - 0398 Frankfurt - Bochum: Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben: Wer kennt diesen Mann?

Frankfurt (ots)

Mit der gestohlenen EC-Karte einer Bochumerin hat ein Unbekannter mehrfach Bargeld abgehoben. Mit richterlichem Beschluss des Amtsgerichts Bochum fahndet die Kriminalpolizei in Bochum mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.

Hier finden Sie die Fahndungsfotos: https://polizei.nrw/fahndung/132503

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Der Tatverdächtige wird beschuldigt, zwischen dem 12. Juli 2023 und dem 28. Juli 2023 mit einer gestohlenen EC-Karte mehrfach unberechtigt Bargeld an Bankautomaten in Bochum, u.a. an der Castroper Straße 241, abgehoben zu haben. Zudem steht der Mann im Verdacht, mit selbiger Karte in der Folgezeit Bargeldabhebungen im Raum Frankfurt am Main getätigt zu haben.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter den Rufnummern 0234 909-4105 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell