POL-F: 240414 - 0393 Frankfurt - Innenstadt: Versuchte räuberische Erpressung und tätlicher Angriff

Frankfurt (ots) - Seit dem 02.04.2024 wird der 14-jährige Ahmed Eyyub Sarigül aus Hofheim vermisst. Eyyub ist derzeit in einer Jugendsozialeinrichtung in Hofheim untergebracht. Über die Osterfeiertage besuchte er seine Familie im Frankfurter Stadtteil Heddernheim. Dort verließ er am 02. April gegen 10.30 Uhr das Haus und kehrte nicht mehr zurück. Seitdem ist sein ...

mehr