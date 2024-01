Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Versammlung mit 18.000 friedlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern

Heidelberg (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag fand zwischen 15 Uhr und 18:30 Uhr in der Heidelberger Innenstand eine Versammlung statt, an der ca. 18.000 Menschen teilnahmen. Der Versammlungszug war mehrere Kilometer lang, so dass es aufgrund der Größe zu zeitweisen Beeinträchtigungen im Straßen- und auch im öffentlichen Nahverkehr kam. Der Personennahverkehr musste zwischenzeitlich im Stadtgebiet eingestellt werden. Außerdem waren einige Parkhäuser rund um die Aufzugsstrecke zeitweise nicht nutzbar. Zur Abschlusskundgebung kamen auf dem Universitätsplatz nach groben Schätzungen ca.5000 Teilnehmer zusammen.

