Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Am Bahnhof Fahrräder beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Abermals wurde tagsüber am Mittwoch, 25.10.2023, ein am Bahnhof in Schopfheim abgestelltes Fahrrad einer 49 Jahre alten Frau von Unbekannten mutwillig beschädigt. Das Vorderlicht wurde abgebrochen, die Klingel sowie ein Schutzblech beschädigt.

Bereits am Sonntag, 22.10.2023, gegen 19.40 Uhr, wurden zwei am Bahnhof in Schopfheim abgestellte Fahrräder mutwillig beschädigt, indem von den hinteren Rädern die Fahrradmäntel von den Radfelgen gezogen wurden. Ein Zeuge will mehrere Jugendliche wahrgenommen haben, welche vielleicht für die Tat verantwortlich sein könnten.

Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht weitere Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell