POL-FR: Schopfheim: Feuerwehreinsatz - Pkw komplett ausgebrannt

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 25.10.2023, 15.00 Uhr bis Donnerstag 26.10.2023, 14.45 Uhr, zerkratze ein Unbekannter die Fahrertür eines VW Sharans. Der VW Sharan stand in der Wehrer Straße in Höhe der Hausnummer 34. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche in ...

mehr