Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher verschaffen sich Zugang durch Kellertür

Geseke-Störmede (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 15:30 Uhr und 11:30 Uhr versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Von-Hörde-Straße einzudringen. In der darauffolgenden Nacht, in der Zeit von 19 Uhr bis 13:30 Uhr, brachen dann Unbekannte in das Einfamilienhaus ein. Die Täter verschafften sich über die Kellertür Zugang zum Haus. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit Teil der Ermittlungen.

Wer Hinweise zu den unbekannten Tätern bzw. zum Tathergang geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden.

Die Ferien stehen vor Tür, die Reisezeit naht: Saison auch für Einbrecher! Die Polizei warnt, Urlaubsfotos über Social Media zu posten - dies ist eine Einladung an Einbrecher. Bitten Sie Freunde, Verwandte oder Nachbarn, den Briefkasten zu leeren und die Jalousien zu betätigen - das erweckt ein bewohntes Haus. Ein wachsamer Nachbar ist das A und O: Informieren Sie einen Nachbarn über Ihren Urlaub und bitten ihn nach dem Rechten zu sehen. Bei verdächtigen Beobachtungen kann dieser direkt die Polizei alarmieren. (rb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell