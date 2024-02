POL-COE: Nottuln, Elisabeth-Selbert-Straße/ Roter Seat Ibiza beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Industriestraße am Mittwoch (21.02.24) einen Warenautomaten aufgebrochen. Gegen 22 Uhr beschädigten sie diesen, um an die Geldkassette zu gelangen. Sie flüchteten mit Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

