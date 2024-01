LPI-GTH: Zeugensuche

Gierstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 29-jährige Fahrerin eines VW befuhr gestern Nachmittag die L1027 von Gierstädt in Richtung Molschleben. In einer dort befindlichen Linkskurve geriet die Frau auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und anschließend in den Gegenverkehr. Hierbei stieß die 29-Jährige frontal mit einem entgegenkommenden 19-jährigen Fahrer eines Daimler Sprinters zusammen. In der weiteren Folge wurden die Fahrzeuge jeweils in den links ...

